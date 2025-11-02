نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء ونظيره اللبناني يعقدان مباحثات ثنائية اليوم قبل انطلاق اللجنة العليا المشتركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات ثنائية اليوم مع الدكتور نواف سلام، رئيس وزراء لبنان، وذلك قبل بدء أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في دورتها العاشرة، والتي يترأسها رئيسا وزراء البلدين.

ملفات مطروحة على طاولة المباحثات

من المنتظر أن تتناول الجلسة عددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

توقيع مذكرات تفاهم جديدة

وتشهد الاجتماعات توقيع عدة مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون بين مصر ولبنان، في خطوة تهدف إلى دعم وتطوير علاقات الشراكة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.