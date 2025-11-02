نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام اختبارات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية اليوم في أجواء من الانضباط والالتزام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تختتم مدارس المرحلة الثانوية اليوم بمختلف المحافظات اختبارات شهر أكتوبر لصفوف النقل، والتي تُعد أولى محطات التقييم ضمن خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لقياس مستوى التحصيل الدراسي للطلاب خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2025/2026.

وجاءت الاختبارات في إطار توجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة الالتزام بخطط التقييم الشهرية المقررة، ومتابعة انتظام سير العملية التعليمية داخل المدارس، بما يضمن تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية المنشودة.

وأكدت المديريات التعليمية في مختلف المحافظات أن اختبارات أكتوبر مرت في أجواء من الانضباط، وسط متابعة ميدانية دقيقة من مديري الإدارات ووكلاء المديريات، مشيرين إلى أن المدارس حرصت على الالتزام بالجدول الزمني المعلن للاختبارات، وتوفير بيئة هادئة للطلاب داخل اللجان، بما يتيح لهم أداء الاختبارات في ظروف مناسبة.

كما أوضحت الإدارات التعليمية أن اختبارات شهر أكتوبر شملت جميع المواد الأساسية والثقافية، وتنوّعت بين أسئلة المقال والاختيار من متعدد، بما يقيس مهارات التفكير والتحليل لدى الطلاب، وذلك اتساقًا مع نظام التعليم الجديد الذي يستهدف تنمية مهارات الفهم بدلًا من الحفظ.