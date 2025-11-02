نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بدء اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان برئاسة رئيسي وزراء البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في دورتها العاشرة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نواف سلام رئيس وزراء لبنان، وذلك عقب جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين تناولت سبل تعزيز العلاقات المشتركة.

مناقشة ملفات التعاون بين البلدين

خلال الاجتماع، يستعرض الجانبان عددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار دفع العلاقات المصرية اللبنانية إلى مستويات أوسع، وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي خلال المرحلة المقبلة.

توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون في مجالات متنوعة، بما يعكس حرص البلدين على تعزيز الشراكة وتطوير التعاون الثنائي.