نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يستقبل رؤساء وزراء دوقية لوكسمبورج وهولندا وبلجيكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كلًا من الوك فريدن رئيس وزراء دوقية لوكسمبورج، وديك سخوف رئيس وزراء مملكة هولندا، وبارت دي فيفر رئيس وزراء مملكة بلجيكا، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

مشاركة أوروبية في افتتاح المتحف المصري الكبير

وحضر اللقاء أيضًا من الجانب اللوكسمبورجي السفير كريستيان مولر سفير دوقية لوكسمبورج بالقاهرة، ومن الجانب الهولندي السفير بيتر موليما سفير مملكة هولندا، وهيلين ستيرجيو مستشار الشئون الخارجية ومنسق الدفاع، ومن الجانب البلجيكي جيرون بيتورز مسئول الشئون السياسية بسفارة بلجيكا بالقاهرة.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحّب بضيوف مصر الكرام، معربًا عن تقديره لمشاركتهم في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير، ومشيرًا إلى الحفاوة التي لقيها خلال زيارته الأخيرة إلى بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى.