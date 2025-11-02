نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزراء دول البنلوكس: القيادة الحكيمة للرئيس السيسي أسهمت في ترسيخ دعائم الاستقرار داخل مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الوك فريدن رئيس وزراء دوقية لوكسمبورج، وديك سخوف رئيس وزراء مملكة هولندا، وبارت دي فيفر رئيس وزراء مملكة بلجيكا، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وعدد من كبار المسؤولين من الدول الثلاث.

مشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحّب بضيوف مصر، معربًا عن تقديره لمشاركتهم في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير، ومشيرًا إلى الحفاوة التي قوبل بها خلال زيارته الأخيرة إلى بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى.

دعم متواصل من دول البنلوكس وتأكيد على قوة العلاقات

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء متانة العلاقات بين مصر ودول تجمع البنلوكس، مشددًا على تطلع مصر لزيادة الاستثمارات القادمة من دول التجمع، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر.

كما تناول اللقاء أهمية ملف الهجرة، حيث أوضح الرئيس أن مصر تستضيف نحو 9.5 مليون أجنبي على أراضيها دون وجود معسكرات للاجئين، مؤكدًا أن مواجهة الهجرة غير الشرعية تتطلب معالجة جذورها عبر دعم جهود استعادة الاستقرار في الدول المصدرة للمهاجرين.

تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ودعم حل الدولتين

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في قطاع غزة، مع أهمية زيادة المساعدات الإنسانية للقطاع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتثبيت وقف إطلاق النار.

كما أكد ضرورة صياغة قرار مجلس الأمن المرتقب بما يضمن وضوح الالتزامات على جميع الأطراف وضمان فعاليته.

واتفق الرئيس ورؤساء وزراء البنلوكس على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

مناقشة تطورات السودان وتعزيز التنسيق المشترك

وتناول اللقاء كذلك تطورات الأوضاع في السودان، حيث تم التأكيد على أهمية وقف الحرب وتحقيق الاستقرار، مع الاتفاق على تعزيز التنسيق بين مصر ودول البنلوكس في هذا الملف الحيوي.

إشادة دول البنلوكس بدور مصر الإقليمي وقيادة الرئيس السيسي

وأضاف المتحدث الرسمي أن رؤساء وزراء دول البنلوكس أكدوا خلال اللقاء أن مصر شريك أساسي للتجمع، وأن التعاون بين الجانبين يشمل مجالات حيوية عديدة، مع رغبة دولهم في التعاون مع مصر في استرداد الآثار المصرية المهربة.

كما أشادوا بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في الشرق الأوسط، مؤكدين أن القيادة الحكيمة للرئيس السيسي أسهمت في ترسيخ دعائم الاستقرار داخل مصر، وأن استقرار الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه دون الدور المصري.

التعاون في ملف المياه

كما جرى التأكيد على أهمية ملف المياه باعتباره جزءًا من الأمن القومي المصري، مع الاتفاق على تكثيف التعاون بين مصر ودول البنلوكس، وخاصة مملكة هولندا، في هذا المجال الحيوي.