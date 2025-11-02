نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انطلاق امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 / 2025 يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، على أن تستمر حتى الخميس 23 يناير، تمهيدًا لبدء إجازة منتصف العام الدراسي.

وأكدت الوزارة أن امتحانات صفوف النقل في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية ستبدأ تباعًا وفق جداول تُعدها كل مديرية تعليمية، مع مراعاة عدم عقد امتحانات خلال أيام العُطلات الرسمية والأعياد الدينية، وذلك لضمان سير العملية الامتحانية في أجواء هادئة ومنظمة.

كما أوضحت الوزارة أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي، وهي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ستنطلق يوم 18 يناير، على أن تُعقد اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا وفق الجدول الذي ستحدده كل مديرية، مع تخصيص فاصل زمني بين الفترتين الصباحية والمسائية لتخفيف الضغط داخل المدارس.

وأكدت «التربية والتعليم» أن الخريطة الزمنية للعام الدراسي تم إعدادها بما يضمن انتظام الدراسة واستكمال المناهج قبل بدء الامتحانات، مع تخصيص الأسبوع الأول من يناير للمراجعات النهائية.

ومن المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام في 25 يناير 2025 وتستمر لمدة أسبوعين، على أن يعود الطلاب لاستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في 8 فبراير المقبل.

وشددت الوزارة على أن اللجان التعليمية بالمحافظات تتابع الاستعدادات اللوجستية والإدارية لضمان سير الامتحانات دون مشكلات، مشيرة إلى أنه سيتم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتأمين المدارس وتوفير المناخ الملائم للطلاب.