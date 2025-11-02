نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات المسلحة تفتتح فندقى بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستكمالًا لمنظومة التطوير والتحديث التى تتبعها القوات المسلحة بكافة منشآتها الخدمية والفندقية لتقديم أفضل مستويات الخدمة الإجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية للعسكريين والمدنيين على حد سواء، قامت إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة بإفتتاح وتشغيل نادى وفندق بنها للقوات المسلحة، والذى روعى فى إنشائه إتباع أحدث التصميمات الهندسية والمعايير الفندقية لتقديم خدمة راقية للزائرين من العسكريين والمدنيين.

كما إفتتحت إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة نادى وفندق 6 أكتوبر السلام بعد تطويره، حيث شملت أعمال التطوير كافة المنشآت الخدمية والإدارية بالفندق لتقديم خدمة متميزة لكافة المترددين.

وخلال المراسم أكد اللواء اركان حرب أمجد محمـد عبد ربه مدير إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بالخدمات المقدمة للزائرين من العسكريين والمدنيين بكافة المنشآت الخدمية التابعة للقوات المسلحة مما يعزز من دورها فى خدمة المجتمع.

حضر مراسم الإفتتاحين اللواء طيار أركان حرب أيمن عباس مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.