نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأكاديمية العسكرية تنظم اليوم الوطنى للدارسين الوافدين بدورات الأكاديمية وتوقع بروتوكول تعاون مع الوطنية للإعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة المقيدين بدورات الأكاديمية، والذى يأتى فى إطار دعم الأنشطة العلمية والثقافية التى تنفذها الأكاديمية لدارسيها، وذلك بحضور الدكتور / أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والشخصيات العامة.

بدأت الفعاليات بكلمة اللواء أ ح / عاطف عبد الرؤوف محمود مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم للأكاديمية لمواكبة أحدث طرق التأهيل والتدريب المتطورة، مشيرًا إلى أهمية تنظيم فعاليات اليوم الوطنى لتعزيز قيم الأخوة والترابط مع الدول الشقيقة والصديقة، وأن مصر هى قلب العروبة ومركز الثقل فى محيطها الإقليمى لسعيها الدائم فى تحقيق السلام العادل والمستدام.

أعقبها عرض عدد من الأفلام الوثائقية التى أبرزت الهوية المصرية والقيم الوطنية الأصيلة، كما تم إستعراض أبرز البطولات والتضحيات التى حققتها القوات المسلحة على مر العصور فى الحفاظ على الوطن وصون مقدراته، تلى ذلك تقديم عدد من الفقرات الفنية عكست دور الفن فى التعبير عن القضايا المعاصرة.

وعلى هامش الفعاليات أقيم معرضًا للموروثات الثقافية والشعبية لدول الدارسين الوافدين كما أقيم معرضًا للكتب والمطبوعات بمشاركة عدد من الصروح العلمية والفكرية والمؤسسات والهيئات الثقافية.

وفى سياق متصل وقع اللواء أ ح / عاطف عبد الرؤوف محمود مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية والأستاذ / أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بروتوكول تعاون لتحقيق الإستفادة لكلا الجانبين فى شتى المجالات المهنية والأكاديمية.

يهدف البروتوكول إلى تعزيز أواصر التعاون بين الطرفين فى العديد من الموضوعات وذلك تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية نحو تعزيز التكامل والتعاون بين مؤسساتها من أجل تحقيق الريادة بمختلف المجالات.

حضر توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى الهيئة الوطنية للإعلام.