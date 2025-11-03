نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2026.. تعليمات وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي خلال هذه الأيام عن الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2026، بعد أن بدأت المديريات التعليمية في مختلف المحافظات الاستعداد لعقد امتحانات الترم الأول.

وتُعد هذه الخطوة من أهم مراحل تجهيز الطلاب لدخول الامتحانات، حيث تشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة قبل الموعد المحدد.

وفيما يلي ننشر الأوراق التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026 وفقًا لتعليمات المديريات التعليمية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في امتحانات الشهادة الإعدادية 2026.. تعرف على المستندات وخطوات التجهيز

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، قائمة الأوراق المطلوبة للتقديم في امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026، وذلك في إطار استعدادات المديريات لتنظيم أعمال الامتحانات المقرر انطلاقها منتصف يناير المقبل.

وأكدت الوزارة أن الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي يجب عليهم تجهيز المستندات المطلوبة وتسليمها في الموعد المحدد بإدارة المدرسة التابعين لها، لضمان تسجيلهم ضمن قوائم الطلاب الممتحنين رسميًا.

المستندات المطلوبة للتقديم في امتحانات الإعدادية 2026

وفيما يلي قائمة الأوراق المطلوبة للتقديم في امتحانات الشهادة الإعدادية 2026:

عدد 5 صور شخصية حديثة للطالب بخلفية بيضاء، يُكتب عليها اسم الطالب كاملًا بخط الكمبيوتر.

إيصال سداد المصروفات الدراسية مع صورة منه.

صورة من شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر حديثة.

عدد 1 طابع دعم مشروعات.

إيصال سداد رسم دخول الامتحان مع صورة منه.

ورقة بيانات تشمل: اسم الطالب كاملًا – العنوان – رقم هاتف ولي الأمر (الأب والأم).

صورة من الرقم القومي لولي الأمر (الأب والأم)، يُكتب عليها أرقام الهواتف.

حافظة بلاستيكية شفافة (فايل كبسولة) لوضع المستندات بداخلها.

تعليمات بشأن تصوير الطلاب

وأوضحت المديريات التعليمية أنَّه يُفضل أن يرتدي الطلاب ملابس داكنة أثناء التصوير حتى تظهر الصور بجودة عالية، مع التأكيد على أن تكون الخلفية بيضاء ومطابقة للمواصفات المطلوبة.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

يُذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2025-2026 من المقرر أن تنطلق يوم السبت 17 يناير 2026، وفقًا للجداول الرسمية التي ستعلنها المديريات التعليمية خلال الفترة المقبلة.