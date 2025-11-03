نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء من الدوحة: مصر تستعد لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع المنعقدة في الدوحة، أن مصر تواصل جهودها لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية في المنطقة، مشيرًا إلى أن بلاده تخطط لاستضافة مؤتمر دولي مخصص لإعادة إعمار غزة، في ظل ما تشهده من مجاعة ودمار واسع نتج عن الصراع المستمر.

مدبولي: المجاعة في غزة دليل على تأثير الصراعات على حياة البشر

أوضح رئيس الوزراء، الذي ألقى الكلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الجوع والفقر لا يزالان من أكبر التحديات العالمية في العصر الحديث، معتبرًا أن ما يحدث في قطاع غزة يجسد بأوضح صورة كيف يمكن أن تدمر الصراعات حياة المدنيين وتفاقم من معاناتهم الإنسانية.



وأضاف أن مصر تواصل تحمل مسؤولياتها الإقليمية، سواء عبر المساعدات أو عبر العمل السياسي والدبلوماسي، للمساهمة في تخفيف الأزمة ودعم الشعب الفلسطيني.

مصر تستعد لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة الإعمار

كشف مدبولي عن استعداد مصر لتنظيم مؤتمر دولي مخصص لإعادة إعمار قطاع غزة، بهدف حشد الموارد والدعم الدولي لإعادة تأهيل ما دمرته الحرب، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للمدنيين في القطاع.

وأشار إلى أن القاهرة تعمل بشكل متسق مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان أن تؤتي جهود الإعمار ثمارها، وأن تكون مستدامة على المدى الطويل.

مشروعات مصرية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الزراعة

وفي سياق حديثه عن مكافحة الفقر والجوع، أكد رئيس الوزراء أن مصر تنفذ عددًا من المشروعات الاستراتيجية لزيادة السعة التخزينية للقمح والحبوب، بما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الغذائية وتقليل تأثير التقلبات العالمية في الأسواق.

كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشروعات متخصصة تستهدف دعم صغار المزارعين، وتوفير تقنيات حديثة ترفع من كفاءة الإنتاج الزراعي وتحسّن دخول العاملين في القطاع الريفي، بما يسهم في تحسين الأمن الغذائي محليًا.