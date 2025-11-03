نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء من الدوحة: المجاعة في غزة تجسد آثار الصراعات على حياة المدنيين ومصر تستعد لاستضافة مؤتمر لإعادة الإعمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته في القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع المنعقدة في الدوحة، أن الجوع والفقر ما زالا يمثلان أحد أخطر التحديات في العالم، مشيرًا إلى أن المجاعة التي يعاني منها سكان غزة تُظهر بوضوح حجم الدمار الإنساني الذي تسببه الصراعات وتداعياتها على حياة الأشخاص.

مدبولي: صراعات غزة تكشف قسوة الجوع والفقر على الشعوب

أوضح رئيس الوزراء، الذي ألقى كلمته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ما يشهده قطاع غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة يعكس كيف يمكن للنزاعات المسلحة أن تدمّر حياة المدنيين وتفاقم الجوع والفقر بشكل يهدد استقرار المجتمعات.



وشدد على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب جهودًا دولية منسقة وسياسات أكثر فاعلية لدعم الدول المتضررة والتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية.

مصر تخطط لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة

كشف مدبولي أن مصر تعمل حاليًا على وضع خطة لاستضافة مؤتمر دولي مخصص لإعادة إعمار قطاع غزة، بهدف حشد دعم إقليمي ودولي لإعادة بناء ما دمرته الحرب، وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية التي باتت شبه منهارة.

وأشار إلى أن القاهرة تستند في هذا التحرك إلى دورها الإقليمي ومسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.

مشروعات قومية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين

وفي سياق استعراض جهود مصر في مكافحة الفقر والجوع، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تنفذ مشروعًا قوميًا ضخمًا لإنشاء الصوامع لزيادة السعة التخزينية للقمح والحبوب، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في ظل التغيرات العالمية.

كما أكد أن الحكومة تعمل على مشروعات متخصصة تستهدف دعم صغار المزارعين، من خلال توفير خدمات زراعية متطورة وتقنيات حديثة تُسهم في تحسين الإنتاج ورفع مستوى المعيشة في الريف.