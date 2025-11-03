نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير تعليم القاهرة تواصل جولاتها الميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بإدارة شبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم الإثنين، جولاتها التفقدية الميدانية بمدارس إدارة شبرا التعليمية.

شملت الجولة زيارة مدرستي السيدة سمية الإعدادية بنين، وشبرا الابتدائية، حيث كان في استقبالها الأستاذ فرحات عبد الغني، مدير عام الإدارة التعليمية بشبرا، وعدد من قيادات الإدارة ومديري المدارس.

وخلال الزيارة، أكدت مدير المديرية أن الهدف الأساسي من هذه الجولات المكثفة هو متابعة الانضباط داخل المدارس، والوقوف على مدى التزام أعضاء هيئة التدريس بتنفيذ المناهج الدراسية وفق الخطة الزمنية المعتمدة، إلى جانب التأكد من انتظام حضور الطلاب داخل الفصول الدراسية.

كما حرصت الدكتورة همت أبو كيلة على تفقد الفصول الدراسية للاطلاع على مستوى أداء الطلاب في القراءة، وكراسات الحصة والواجبات المدرسية، ونسب الحضور اليومية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التقييمات الأسبوعية ومدى تفاعل الطلاب معها، مشددة على أهمية استمرار تقييم مستوى الطلاب ورفع أدائهم التحصيلي بشكل دوري.

وأكدت على ضرورة متابعة نسب الغياب بصفة يومية والتواصل المستمر مع أولياء الأمور لضمان انتظام الطلاب في الدراسة، مع التشديد على تفعيل الإشراف العام داخل المدارس بكل دقة حفاظًا على سلامة الطلاب وأمنهم.

كما شددت على أهمية تفعيل الأنشطة التربوية داخل المدارس باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في جذب الطلاب للمدرسة، وتعزيز انتمائهم وحبهم للتعلم، موضحة أن الأنشطة تساعد على بناء شخصية متكاملة للطالب من خلال تنمية مهاراته الاجتماعية والقيادية والإبداعية والبدنية، إلى جانب غرس القيم الأخلاقية في نفوسهم.

وفي ختام الجولة، تابعت مدير تعليم القاهرة سير العمل داخل ديوان عام إدارة شبرا التعليمية، حيث تفقدت مختلف الأقسام الإدارية واطلعت على سير الأداء والاحتياجات المطلوبة، مشيدة بجهود العاملين، وداعية الجميع إلى مواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف العامة للمديرية.

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة أن المتابعة المستمرة والميدانية هي الركيزة الأساسية لضمان جودة العملية التعليمية، مشددة على أن مصلحة الطالب تظل دائمًا في مقدمة أولويات تعليم القاهرة