نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يلتقي نظيره اليمني في الدوحة على هامش قمة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظيره اليمني في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك على هامش مشاركته في القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر.

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين حول القضايا الإقليمية والإنسانية، وفي مقدمتها الأزمة الغذائية وتداعيات الصراعات بالمنطقة.

مدبولي يشارك نيابة عن الرئيس السيسي ويشيد بدور قطر

شارك رئيس الوزراء في فعاليات القمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ألقى كلمة أكد فيها تقدير مصر لدولة قطر على استضافة القمة وحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الرئاسة المشتركة للبرازيل وإسبانيا في قيادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر.

الجوع والفقر.. تحديات عالمية متفاقمة

قال مدبولي في كلمته إن الجوع والفقر لا يزالان من أكثر التحديات إلحاحًا في العالم، لافتًا إلى أن أكثر من ملياري شخص يعانون من درجات متفاوتة من انعدام الأمن الغذائي، وأن واحدًا من كل خمسة أشخاص في إفريقيا يواجه الجوع يوميًا.

كما أشار إلى أن المجاعة في غزة تُجسد بوضوح الآثار الكارثية للصراعات على حياة المدنيين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.

مصر تخطط لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة

أكد رئيس الوزراء أن القمة الدولية للسلام التي استضافتها شرم الشيخ الشهر الماضي جاءت في توقيت مهم لإعادة تثبيت قواعد الاستقرار في المنطقة.

وكشف خطة مصر لاستضافة مؤتمر دولي بشأن التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، داعيًا المجتمع الدولي لدعم هذه الجهود.

أهمية اللقاء مع رئيس الوزراء اليمني

يأتي لقاء مدبولي مع نظيره اليمني في إطار تعزيز التواصل بين الحكومتين ومناقشة القضايا المشتركة، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في اليمن والمنطقة، والتنسيق في المحافل الدولية، إلى جانب بحث سبل دعم جهود التنمية والإغاثة في ظل التحديات الراهنة.