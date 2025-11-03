نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يؤكد دعم مصر للحكومة الشرعية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن خلال لقائه رئيس وزراء الجمهورية اليمنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه نظيره اليمني الدكتور سالم صالح بن بريك، على هامش مشاركته في القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر في الدوحة، استمرار دعم مصر للحكومة الشرعية في اليمن، ولجهود تحقيق الأمن والاستقرار في الدولة الشقيقة، وذلك في إطار العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين ودور مصر الثابت تجاه قضايا المنطقة.

ترحيب مصري بالعلاقات التاريخية ودعم ثابت للحكومة الشرعية

رحّب رئيس الوزراء المصري بنظيره اليمني، معربًا عن تقديره للعلاقات التاريخية بين القاهرة وعدن، ومؤكدًا ثوابت السياسة المصرية تجاه الأزمة اليمنية، والمبنية على دعم الحكومة الشرعية ووحدة الدولة اليمنية وسلامة أراضيها.



وشدد مدبولي على أهمية استقرار اليمن بالنسبة للأمن القومي والإقليمي، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة وتداعيات الصراعات في المنطقة.

مصر: ندعم جهود توحيد الصف اليمني وتحقيق الاستقرار

أكد مدبولي تطلع مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، مع إدراك حجم التحديات التي تواجهه، مشيرًا إلى دعم القاهرة لكل الجهود الرامية إلى توحيد الصف اليمني وتعزيز المصلحة القومية، بما يساعد اليمن على تجاوز أزماته الحالية والوصول إلى مرحلة التعافي.

أمن البحر الأحمر وتداعيات الصراع على الملاحة البحرية

أبرز رئيس الوزراء أهمية تحقيق الأمن في منطقة البحر الأحمر في ظل التداعيات السلبية الراهنة على حركة الملاحة البحرية، مؤكدًا أن تهديد أمن البحر الأحمر يمثل خطورة على التجارة العالمية وقناة السويس، الأمر الذي يتطلب جهودًا مشتركة لحماية طرق التجارة وضمان الاستقرار البحري في المنطقة.

اليمن: نثمّن الدعم المصري ونواجه تحديات تؤثر على الاقتصاد والملاحة

أشاد رئيس وزراء اليمن بالعلاقات المتينة بين البلدين، مؤكدًا تقدير اليمن للدعم المصري خلال الأزمة الراهنة، ولحفاوة الاستقبال الذي تحظى به الجالية اليمنية في مصر.

وأشار إلى أن الأوضاع في البحر الأحمر تؤثر على الملاحة البحرية وقناة السويس، فضلًا عن التأثير المباشر على اليمن واقتصاده، مؤكدًا أهمية التوصل إلى حلول تعزز الأمن الإقليمي.

ملف غزة واتفاق شرم الشيخ

عبّر بن بريك عن تطلعه لتحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة، مؤكدًا أهمية متابعة تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام لما يمثله من خطوة ضرورية لتحسين الأوضاع في المنطقة وتأمين البحر الأحمر بشكل خاص.

تعزيز التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات المصرية

على صعيد التعاون المشترك، أعرب رئيس الوزراء اليمني عن رغبته في الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الكهرباء والجمارك والضرائب، إلى جانب التعاون في قطاع الصحة ومختلف المجالات التنموية.

كما أكد أهمية عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب فرصة، مع إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة في المناطق المستقرة داخل اليمن.

مدبولي: مستعدون لعقد اللجنة المشتركة ومنتدى لرجال الأعمال

أشار مدبولي إلى أهمية انعقاد اللجنة المشتركة قريبًا، مع مقترحٍ بعقد منتدى لرجال الأعمال على هامش أعمالها لتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

كما شهد اللقاء مناقشات موسعة حول تطورات الأوضاع في اليمن وسبل دعم جهود الأمن والاستقرار.