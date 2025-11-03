نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يلتقي رابطة رجال الأعمال القطريين في الدوحة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مع رابطة رجال الأعمال القطريين في العاصمة الدوحة، وذلك على هامش مشاركته في القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر.

ويأتي اللقاء في إطار توجه مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي مع قطر، وجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.

مدبولي يشيد بدور قطر واستضافة القمم الدولية

شارك رئيس الوزراء في القمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أعرب في كلمته عن تقديره البالغ لدولة قطر الشقيقة لاستضافتها القمة وحفاوة الاستقبال، مشيدًا بجهود البرازيل وإسبانيا في قيادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر.



وأشار مدبولي إلى أن الجوع والفقر يمثلان تحديًا عالميًا، لافتًا إلى معاناة أكثر من ملياري شخص حول العالم من انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى ما يتعرض له سكان إفريقيا من مستويات عالية من الجوع اليومي.

غزة نموذج لمعاناة الشعوب في ظل الصراعات

أوضح مدبولي أن المجاعة في غزة تُظهر بشكل واضح كيف تدمر الصراعات حياة الشعوب وحقوقهم الأساسية، مؤكدًا أهمية الجهود الدولية لإعادة الإعمار وتحقيق التعافي في القطاع.

وأشار إلى أن القمة الدولية للسلام بشرم الشيخ جاءت لتعيد وضع أسس جديدة للاستقرار في المنطقة، وأن مصر تخطط لاستضافة مؤتمر دولي حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة خلال الفترة المقبلة.

لقاء رجال الأعمال القطريين: فرص استثمارية واعدة

يأتي لقاء رئيس الوزراء مع رابطة رجال الأعمال القطريين في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع قطر، وجذب استثمارات جديدة في قطاعات تشمل:

التطوير العقاري

الصناعة

الطاقة

السياحة

البنية التحتية

ويسلط اللقاء الضوء على الإمكانات الكبيرة المتاحة في السوق المصري، والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة وما توفره من فرص للاستثمار طويل الأجل.

رسالة مدبولي لرجال الأعمال القطريين

أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن مصر ترحب بالاستثمارات القطرية في ظل العلاقات المتنامية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة، ودعم كل ما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

كما شدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أوسع بين مصر وقطر في مجالات متعددة، خاصة مع الاهتمام المشترك بتنمية المنطقة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.