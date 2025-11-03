نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- تفعيل حزمة استثمارات قطرية مصرية خلال أيام.. توقيع شراكة كبرى لتنمية مشروع "سملا وعلم الروم" بمطروح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت العاصمة القطرية الدوحة اتفاقًا مهمًا بين مصر وقطر، حيث استقبل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك على هامش القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر.

وخلال اللقاء، تم الإعلان عن بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الأيام المقبلة، في خطوة تعكس عمق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد الجانبان أن هذه الحزمة تأتي استكمالًا للمباحثات التي جرت سابقًا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، حيث تم الاتفاق على تسريع خطوات التنفيذ بما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز حجم الاستثمارات القطرية في القطاعات الاستراتيجية.

ومن المقرر أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية كبرى لتنمية مشروع ضخم في منطقة "سملا وعلم الروم" بمحافظة مطروح، وهو المشروع الذي يمثل إضافة قوية لخريطة التنمية والاستثمار بالساحل الشمالي، ويستهدف جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل ضخمة.

ويأتي هذا التفعيل في إطار توجه البلدين لدعم العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعزيز فرص التعاون في مجالات التنمية والاستثمار خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم مصالح شعبي مصر وقطر.