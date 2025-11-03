نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يدعو رجال الأعمال القطريين لزيادة استثماراتهم في مصر ويؤكد جاهزية الدولة لدعم المستثمرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر المنعقدة بالعاصمة الدوحة، بحضور السفير وليد الفقي سفير مصر لدى قطر.

تأكيد على عمق العلاقات المصرية القطرية

استهل رئيس الوزراء اللقاء بالتعبير عن تقديره واعتزازه باللقاء مع رئيس وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين، مشيدًا بعمق العلاقات التي تربط البلدين، ومؤكدًا تطلع مصر إلى تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وخاصة الجانب الاقتصادي والاستثماري.

وأشار مدبولي إلى أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية تحسنًا ملحوظًا في أدائها الاقتصادي، مدعومًا بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي انعكس على استقرار سوق النقد الأجنبي وسهولة تحويل أرباح الشركات الأجنبية.

مدبولي: التضخم سينخفض إلى 8% العام المقبل

وأوضح رئيس الوزراء، خلال حديثه، أن الحكومة تتوقع انخفاض معدل التضخم إلى نحو 8% العام المقبل مقارنةً بـ 12% حاليًا، مشيرًا إلى الجهود المتواصلة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتحسين مناخ الاستثمار وحل أي معوقات تواجه المستثمرين.

كما أكد مدبولي أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير بيئة الأعمال وإتاحة فرص استثمارية واسعة في مختلف القطاعات.

دعوة مباشرة لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي دعوة رسمية لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين لزيادة حجم استثماراتهم داخل السوق المصري، مؤكدًا استعداده للقاء أي مستثمر قطري لبحث الفرص المتاحة ومناقشة المقترحات الاستثمارية.

وأشار إلى أن مصر حريصة على أن تكون تجربة المستثمر القطري ناجحة ومثمرة، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن صفقة استثمارية كبرى بين البلدين، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنفيذ حزمة من المشروعات المشتركة.

رجال الأعمال القطريون: فخورون بالمتحف المصري الكبير

من جانبهم، قدّم أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين التهنئة لمصر قيادة وشعبًا بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدين أن الاحتفالية عكست عظمة مصر وأبهرت العالم، وكانت محل فخر لجميع العرب.

وأشاد أعضاء الرابطة بالعلاقات القوية بين البلدين، مؤكدين تطلعهم لزيادة التعاون الاقتصادي والارتقاء بالشراكات الاستثمارية، مع الإشادة بالتواصل المستمر مع السفارة المصرية في الدوحة.

بحث التسهيلات والمزايا للمستثمرين

شهد اللقاء مناقشات موسّعة حول التسهيلات والمزايا التي تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب والعرب، حيث استعرض رئيس الوزراء بعض المبادرات التنموية، من بينها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، إلى جانب الجهود الخاصة بتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المحافظات.

كما تم تقديم عرض حول مؤشرات الاقتصاد القطري ونشاط رابطة رجال الأعمال، في إطار تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.