نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: استقرار سوق النقد الأجنبي وسهولة تحويل أرباح الشركات الأجنبية يعززان ثقة المستثمرين في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن سوق النقد الأجنبي في مصر يشهد استقرارًا ملحوظًا خلال المرحلة الراهنة، مع سهولة تحويل أرباح الشركات الأجنبية دون أية عقبات، وهو ما يعكس التحسن المتواصل في البيئة الاقتصادية والاستثمارية داخل البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه ظهر اليوم مع رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، وذلك على هامش مشاركته في القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور السفير وليد الفقي سفير مصر لدى قطر.

تحسن اقتصادي واستقرار نقدي يجذب المستثمرين

أشار رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصري شهد خلال الفترة الماضية تحسنًا كبيرًا مدفوعًا بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما صاحبه من تطبيق حزمة إجراءات عززت من استقرار الأسواق، خصوصًا سوق الصرف.

وأوضح أن هذا الاستقرار أدى إلى تيسير تحويل أرباح الشركات الأجنبية، وهو عنصر أساسي لجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

كما لفت مدبولي إلى جهود الدولة في تحسين مناخ وبيئة الاستثمار، من خلال إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وتوفير حوافز تضمن استدامة الاستثمارات وتوسعها داخل السوق المصري.

توقعات بانخفاض التضخم إلى 8% العام المقبل

وخلال اللقاء، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتوقع أن يتراجع معدل التضخم خلال العام المقبل إلى حدود 8% مقارنة بـ 12% حاليًا، مؤكدًا أن هذا التحسن المتوقع يعكس نجاح السياسات المالية والنقدية المطبقة.

وأشار إلى جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم المستثمرين، والعمل المستمر لحل أي تحديات لضمان ضخ المزيد من رؤوس الأموال في مختلف القطاعات.

دعوة لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر

وجه الدكتور مصطفى مدبولي دعوة مباشرة لرجال الأعمال القطريين لزيادة حجم استثماراتهم في مصر، مؤكدًا استعداده لمقابلة أي مستثمر قطري على الفور لمناقشة الفرص المتاحة في قطاعات متعددة.

وأكد أن مصر حريصة على ضمان نجاح تجربة المستثمر القطري داخل البلاد، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن صفقة استثمارية كبرى بين مصر وقطر، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في البلدين لتعزيز التعاون الاستثماري.

إشادة قطرية بالمتحف المصري الكبير وبالعلاقات الثنائية

وفي المقابل، أعرب أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين عن تقديرهم لمصر، مقدمين التهنئة لقيادتها بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير الذي وصفوه بالاحتفالية المبهرة التي أبهرت العالم، وأكدوا أنه مثار فخر لكل العرب.

وشددت الرابطة على عمق العلاقات بين البلدين، ورغبتهم في تعزيز التعاون الاستثماري، مشيرين إلى التنسيق المتواصل مع السفارة المصرية في الدوحة.

مناقشات حول التسهيلات الاستثمارية والمبادرات التنموية

تضمن اللقاء استعراضًا لمؤشرات الاقتصاد القطري، إلى جانب مناقشة تفصيلية حول التسهيلات والمزايا التي تقدمها مصر للمستثمرين، سواء العرب أو الأجانب.

كما استعرض مدبولي جانبًا من جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة “سكن لكل المصريين”، التي تستهدف توفير وحدات سكنية لشرائح واسعة من المواطنين.