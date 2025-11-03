نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عطية" يتفقد مدارس الحوامدية وأبو النمرس.. إشادة بالانضباط وتأكيد على تفعيل الأنشطة والالتزام بالاختبارات الشهرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجرى سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولة تفقدية موسعة شملت عددًا من مدارس إدارتي الحوامدية وأبو النمرس التعليميتين.

استهل وكيل أول الوزارة جولته بزيارة مدارس إدارة الحوامدية التعليمية، حيث تفقد عددًا من المدارس من بينها الحمودية الإعدادية بنات، وشركة السكر الابتدائية، وشركة السكر الإعدادية، ومدرسة الحوامدية الحديثة.

وخلال الزيارة، أشاد عطية بمستوى الانضباط داخل المدارس وبأداء المعلمين، مثمنًا الجهود المبذولة في تفعيل الأنشطة الصفية واللاصفية التي تساهم في بناء شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم الإبداعية والفكرية، مؤكدًا أن الأنشطة التربوية تعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق جودة العملية التعليمية.

واستكمل وكيل أول الوزارة جولته في إدارة أبو النمرس التعليمية، حيث تفقد عددًا من المدارس من بينها عبد السند يمامة الثانوية، والسلام الابتدائية، والشهيد ربيع شعبان، ومنيل شيحة الرسمية للغات، وبنك أبو ظبي الابتدائية، واطلع على انتظام الحصص الدراسية ومستوى الالتزام والانضباط داخل الفصول.

وخلال الجولة، شدد "عطية" على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للاختبارات الشهرية في جميع الصفوف الدراسية، موجّهًا بضرورة تطبيق لوائح الانضباط المدرسي بحزم لتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب والمعلمين على حد سواء.

كما دعا إلى الاهتمام برفع مستوى الأداء داخل المدارس وتكثيف المتابعة الميدانية من قِبل الإدارات التعليمية، لضمان تنفيذ توجيهات وزارة التربية والتعليم بشكل فعّال ومستمر.

ورافق وكيل أول الوزارة خلال الجولة كلٌ من يحيى أبو شميلة، مدير عام إدارة الحوامدية التعليمية، والأستاذ أيمن محفوظ، مدير عام إدارة أبو النمرس التعليمية، حيث أشاد بدورهما وجهودهما الواضحة في إحكام الانضباط داخل الإدارتين.

وفي ختام الجولة، وجّه سعيد عطية خالص الشكر والتقدير لقيادات الإدارتين على جهودهم المخلصة في دعم العملية التعليمية، وقام بتكريمهما تقديرًا لعطائهما المتميز في خدمة تعليم الجيزة، مؤكدًا أن النجاح في العمل الميداني هو ثمرة تعاون الجميع من أجل تحقيق رؤية التعليم في مصر الحديث

