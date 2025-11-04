نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تنفي تدريس مادة "اللغة الهيروغليفية" بالثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدريس مادة اللغة الهيروغليفية لطلاب الصفين الأول والثاني والثالث الثانوي، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة تمامًا ولا تمت للواقع بصلة.

وأوضح زلطة أن الوزارة لم تُصدر أي قرارات أو توجيهات تتعلق بإضافة مادة اللغة الهيروغليفية ضمن مواد الدراسة أو احتساب درجاتها ضمن المجموع الكلي في الثانوية العامة، مشددًا على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن هو شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تلتزم بإعلان أي قرارات جديدة تخص المناهج أو المواد الدراسية عبر بيانات رسمية على موقعها الإلكتروني وصفحاتها الموثقة فقط، داعيًا جميع المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة المنتشرة على السوشيال ميديا.

وأضاف زلطة أن منهج اللغة الهيروغليفية يُدرّس فقط في بعض الأنشطة أو المبادرات التوعوية لتعريف الطلاب بتاريخهم وحضارتهم المصرية القديمة، وليس كمادة دراسية ضمن جدول الثانوية العامة أو المواد المضافة للمجموع.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على أن خطة تطوير المناهج تسير وفق رؤية علمية مدروسة تراعي احتياجات الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، دون أي إضافات مفاجئة أو غير مدروسة للمقررات الدراسية.