«عدد كبير من الزوار».. الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير يستقبل الزوار لأول مرة

أحمد جودة - القاهرة -

قالت نورهان عجيزة، مراسلة القاهرة الإخبارية من المتحف المصري الكبير، إن اللحظة التي انتظرها العالم لسنوات قد حانت أخيرًا، مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير واستقبال الزوار لأول مرة صباح اليوم.

وأضافت المراسلة أن أبواب المتحف فُتحت في تمام الساعة 8،30 صباحًا، مشيرة إلى أن طوابير السيارات والزوار بدأت تصطف أمام البوابات منذ ما قبل الساعة 8 صباحا، في مشهد يعكس حجم الترقب الدولي لهذا الحدث التاريخي.

وأكدت أن الساعات الأولى شهدت توافد زوار من مختلف الجنسيات، من آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين، من دول بينها كاليفورنيا، ولندن، وإنجلترا، حيث حرص الجميع على أن يكونوا من أوائل من تطأ أقدامهم قاعات المتحف الجديدة.

وأوضحت «عجيزة» أن الافتتاح الرسمي اليوم يمثل التشغيل الكامل للمتحف بعد سلسلة طويلة من مراحل التجهيز والاختبارات التجريبية التي سبقت هذه اللحظة، كما يتيح المتحف للزوار الاستمتاع بمقتنياته الأثرية الفريدة وقاعاته المتنوعة، التي تُعد من أضخم القاعات المخصصة للآثار المصرية القديمة في العالم.