عاجل| مدبولي: مصر تنتقل من الرعاية إلى التمكين الاقتصادي.. ونهج شامل للحماية الاجتماعية بقيادة الرئيس السيسي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: مصر تنتقل من الرعاية إلى التمكين الاقتصادي.. ونهج شامل للحماية الاجتماعية بقيادة الرئيس السيسي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية أطلقت المنظومة المالية الاستراتيجية للتحول من الرعاية إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي، في إطار رؤية الدولة لبناء إنسان منتج ومؤهل يشارك في عملية التنمية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على توسيع فرص توليد الدخل، والتدريب المهني، ودعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن تحقيق الاستقلال الاقتصادي للأسر والفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في سياسات الحماية الاجتماعية، إذ لم تعد مقتصرة على تقديم الدعم النقدي، بل باتت تركز على التمكين والابتكار والإنتاج، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

نهج شامل للحماية الاجتماعية

وفي إطار التزام مصر بالنهج القائم على الأسرة، أوضح مدبولي أن الدولة عززت منظومة الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة وكبار السن، من خلال تشريعات وخدمات جديدة تُقدّم لأول مرة، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة والكرامة لكل مواطن.

كما أشار إلى أن الدولة حققت إنجازًا تاريخيًا في مجال الصحة العامة من خلال مبادرة "100 مليون صحة" التي نجحت في القضاء التام على فيروس سي، إلى جانب التوسع في نظام التأمين الصحي الشامل، لضمان الرعاية الصحية المستدامة لجميع المواطنين.

التعليم والمرأة والطفولة.. استثمار في المستقبل

تحدث رئيس الوزراء عن جهود الدولة في تنفيذ برامج التعليم وتنمية الطفولة المبكرة، وتدريب الشباب على ريادة الأعمال والشمول المالي، بالإضافة إلى برامج الادخار والإقراض للمرأة وخاصة المرأة المعيلة، بهدف تمكينها اقتصاديًا ومجتمعيًا.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار نهج شامل يُراعي جميع مراحل الحياة، من الطفولة إلى الشيخوخة، لضمان استدامة التنمية البشرية وتحقيق العدالة بين الجنسين.

مصر تُعد إطارًا وطنيًا حديثًا للحماية الاجتماعية

كشف رئيس الوزراء عن إعداد إطار وطني متكامل للحماية الاجتماعية في مصر، يمثل ركيزة أساسية للنمو المستدام والشامل، ويرتكز على أربعة محاور رئيسية:

الاستثمار في رأس المال البشري.

الاستجابة السريعة للصدمات والمخاطر الناشئة.

استخدام أنظمة رقمية مرنة وقابلة للتكيف.

تعزيز الاقتصاد الرعائي والعمل اللائق للمرأة.

وأشار مدبولي إلى أن هذا الإطار يُعد أحد أهم أدوات الدولة لمواكبة المتغيرات العالمية في سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن مصر أصبحت نموذجًا إقليميًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية.

رؤية نحو عدالة اجتماعية ونمو مستدام

واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن أعمال القمم الدولية للتنمية الاجتماعية تمثل فرصة لتعزيز الرؤى المشتركة بين الدول، معربًا عن أمله في أن تُسهم نتائجها في ترجمة طموحات الشعوب نحو العدالة والنمو المستدام، بما يرسخ مكانة مصر كدولة رائدة في مجال التنمية الإنسانية الشاملة.