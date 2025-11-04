نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الجنيه والذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر.. تحديث عيار 24 وعيار 21 في المقال التالي

سعر الجنيه والذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر.. تحديث عيار 24 وعيار 21

واصلت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 انخفاضها في الأسواق المحلية، وفقًا لمتوسط الأسعار المتداولة بمحلات الصاغة، دون احتساب المصنعية، وسط متابعة المستثمرين للتغيرات العالمية في أسعار الذهب والسياسات النقدية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6120 جنيهًا للبيع، و6085 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر جرام عيار 22 نحو 5610 جنيهات للبيع و5580 جنيهًا للشراء.

أما عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، فقد وصل سعره إلى 5355 جنيهًا للبيع و5325 جنيهًا للشراء. وعيار 18 بلغ 4590 جنيهًا للبيع و4565 جنيهًا للشراء، وعيار 14 نحو 3570 جنيهًا للبيع و3550 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 12 نحو 3060 جنيهًا للبيع و3045 جنيهًا للشراء.

أسعار الأونصة والجنيه الذهب



سجلت الأونصة الذهبية في السوق المحلية 190355 جنيهًا للبيع و189285 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 42840 جنيهًا للبيع و42600 جنيهًا للشراء. أما السعر العالمي للأونصة فقد بلغ 4000.32 دولار.

عوامل تحديد الأسعار



تأثرت أسعار الذهب بتراجع المخاوف التجارية وانحسار التوترات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى متابعة المستثمرين لسياسات البنوك المركزية، خاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وحركة الدولار مقابل العملات الأخرى.

العيارات الأكثر تداولًا



يظل عيار 21 هو الأكثر تداولًا في السوق المحلية نظرًا لتوازنه بين السعر والجودة، بينما يفضل بعض المستثمرين عيار 24 لقيمته السوقية ونقائه، ويختار فئة الشباب عيار 18 لتنوع تصميماته وانخفاض تكلفته.

توقعات الأسعار

يتوقع الخبراء استمرار تحركات متباينة لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مع تغير السياسات النقدية الدولية، إلا أن الذهب سيبقى الملاذ الآمن للمواطنين والمستثمرين، قادرًا على حماية المدخرات والحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال.

وتتغير أسعار الذهب فى مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب فى البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب

وأكد عدد من تجار الذهب أن حركة البيع والشراء لا تزال محدودة نسبيًا، نظرًا لانتظار البعض انخفاضات جديدة، في حين يحرص آخرون على الشراء لتأمين احتياجاتهم قبل أي زيادات محتملة.

ويتابع المواطنون في المنيا يوميًا أسعار الذهب باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار وحفظ القيمة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة.