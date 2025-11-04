نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفورقي: القرن الأفريقي منطقة استراتيجية وتعقيداتها محلية قبل أن تكون دولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، إن القرن الأفريقي يضم الصومال وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان وإريتريا وجيبوتي، مؤكدًا أن الأهمية الجيوسياسية لهذه المنطقة معروفة تاريخيًا.

وأشار خلال لقاء خاص مع الإعلامي تامر حنفي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الصومال يمتلك شاطئًا بطول 3300 كيلومتر في موقع استراتيجي وحيوي، إلا أن حالة عدم الاستقرار فيها تجعلها مسألة ليست محلية فقط، بل إقليمية ودولية.

وبالنسبة لإثيوبيا، لفت أفورقي إلى الانقسامات العرقية، موضحًا أن التداعيات المحلية تتحول إلى مشاكل إقليمية ودولية نتيجة هذه الانقسامات وعدم الاستقرار، أما جنوب السودان، فأشار إلى استمرار الحروب الأهلية والمشكلات بعد انفصاله عن السودان، مؤكدًا أن التدخلات الخارجية تلعب دورًا كبيرًا في تعقيد الأوضاع.

وأضاف أن المسؤوليات تقع بالدرجة الأولى على الدول المعنية، وأن التدخلات الخارجية، سواء من دول إقليمية أو منظمات دولية، تزيد الوضع تعقيدًا، خاصة مع تداخل القضايا العرقية والقبلية والدينية المحلية، مؤكدًا أن دول المنطقة تسعى لتقليص أي تدخلات خارجية والعمل على حلول قائمة على الجهود المحلية.