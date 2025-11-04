نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث سعر الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر في المقال التالي

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 استقرارًا بعد آخر ارتفاع، مع ثبات الأسعار المحلية تزامنًا مع تعاملات أمس الإثنين. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5360 جنيهًا، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 6125 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4594 جنيهًا، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند 42880 جنيهًا.

أسعار السبائك الذهبية اليوم



سجلت أسعار السبائك الذهبية في السوق المحلية اليوم الثلاثاء كما يلي:

سبيكة 100 جرام: 624643 جنيهًا

سبيكة 50 جرام: 312421.50 جنيهًا

سبيكة أونصة (31.1 جرام): 194036 جنيهًا

سبيكة 20 جرام: 125028.60 جنيهًا

سبيكة 10 جرام: 62534.30 جنيهًا

سبيكة 5 جرام: 31282.15 جنيهًا

سبيكة 2.5 جرام: 15703.58 جنيهًا

سعر الذهب عالميًا



وصل سعر الذهب في العقود الفورية عالميًا إلى 3986.35 دولار للأوقية، بينما بلغ سعر العقود الآجلة 3996.15 دولار للأوقية، مما يؤثر على الأسعار المحلية للذهب في مصر.

توقعات الخبراء



يشير خبراء أسواق المال إلى أن أسعار الذهب قد تشهد تقلبات خلال الفترة المقبلة نتيجة تحركات السوق العالمية، خاصة سعر الأونصة والدولار والسياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، لكنها تبقى خيارًا آمنًا للمستثمرين لحماية المدخرات.

سعر الذهب اليوم في مصر 2025.. تحديثات عيار 24 وعيار 21 والجنيه الذهب

يشهد سوق الذهب في مصر حالة من الترقب مع استمرار تراجع الأسعار العالمية للذهب، مما انعكس على السوق المحلية وجذب الاهتمام مجددًا بالمعدن النفيس كوسيلة آمنة للادخار والاستثمار.

سعر الذهب الآن في مصر



وصل سعر بيع عيار 24 إلى 6070 جنيها مقابل 6010 جنيهات للشراء، بينما سجل عيار 22 نحو 5565 جنيه للبيع و5510 جنيه للشراء. الأكثر تداولًا، عيار 21، بلغ 5310 جنيه للبيع و5260 جنيه للشراء. وعيار 18 وصل إلى 4550 جنيه للبيع و4510 جنيه للشراء، وعيار 14 نحو 3540 جنيه للبيع و3505 جنيه للشراء، أما عيار 12 فبلغ 3035 جنيه للبيع و3005 جنيه للشراء.