رئيس إريتريا: دول القرن الأفريقي قادرة على حماية شواطئها وحل مشكلاتها دون تدخلات خارجية

كشف الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، إن دول القرن الأفريقي قادرة على حل مشكلاتها محليًا إذا تُرك لها المجال ووُضعت مناهج واعية لمعالجة القضايا دون الانجرار وراء الانقسامات العرقية أو القبلية أو السياسات الفاشلة، مضيفًا أن شعوب المنطقة تواجه صعوبة في بناء دول ذات مؤسسات سيادية في ظل هذه الانقسامات، مشيرًا إلى أن المناخ الحالي يسمح بالتكامل والتعاون الإقليمي لحل المشكلات دون تدخلات خارجية.

وأوضح أفورقي، خلال لقاء خاص مع الإعلامي تامر حنفي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البحر الأحمر، بوصفه ممرًا مائيًا دوليًا، يمثل مصلحة للعالم كله، وليس فقط للمنطقة، مشددًا على أن دول المنطقة نفسها تتحمل المسؤولية الأولى لضمان سلامته، لافتًا إلى أن حماية هذا الممر ليست خيارًا لأي حكومة منفردة، بل ضرورة تاريخية وإقليمية ودولية، ويجب على جميع الدول المطلة على البحر الأحمر المساهمة في تأمينه.

وأشار إلى أن التكامل بين هذه الدول يتطلب وضع آليات مشتركة لتعزيز التعاون، مؤكّدًا قدرة الصومال على حماية شواطئه التي تمتد لـ3300 كلم، إضافة إلى قدرة إريتريا واليمن وجيبوتي والسودان على حماية سواحلهم، دون الاعتماد على القوات الأجنبية، معتبرًا أن تعقيدات المنطقة تنبع من اللجوء إلى بدائل خارجية بدلًا من تعزيز الجهود المحلية.