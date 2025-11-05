نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر،، شاهد الان مباراة كلوب بروج ضد برشلونة.. هل يحقق الفريق البلجيكي مفاجأة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل برشلونة الإسبانى ضيفًا على كلوب بروج البلجيكي على ملعب "يان بايدل"، لحساب منافسات مباريات الجولة الرابعة من "مرحلة الدوري" لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى الفريق الكتالوني الذي جمع ست نقاط حققهم من 3 مباريات في دوري الأبطال حتى الآن، جمعهم من الفوز في مباراتين والهزيمة في مباراة، من تحقيق انتصار جديد

أما كلوب بروج البلجيكي الدي يأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور فقد لعب 3 مباريات أيضًا في "مرحلة الدوري"، وحقق الفوز فى مباراة واحدة وتعرض للهزيمة في مواجهتين، ويملك 3 نقاط.

يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة صعبة عندما يحل ضيفًا على كلوب بروج البلجيكي مساء الأربعاء 5 نوفمبر 2025، على ملعب يان بريدل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، وهي مواجهة تحمل أهمية كبيرة للفريقين، إذ يسعى برشلونة لتعزيز موقعه في المجموعة بعد بداية متذبذبة في البطولة، بينما يأمل كلوب بروج في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة أمام العملاق الكتالوني.

تنقل شبكة beIN Sports المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، مع تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء، لتوفير متابعة شاملة لكل أحداث المباراة.

برشلونة وكلوب بروج.. فليك يسعى لاستعادة الثقة



يدخل برشلونة المباراة بعد فوزه في مباراتين وخسارته مرة واحدة أمام باريس سان جيرمان، ليملك 6 نقاط في رصيده. ويأمل المدرب هانز فليك في تحقيق الفوز الثالث، مما سيرفع رصيد الفريق إلى 9 نقاط ويقربه من حسم التأهل إلى دور الـ16 من البطولة الأوروبية مبكرًا.

يطمح كلوب بروج بقيادة المدرب نيكي هاين لاستغلال قوة ملعبه وجماهيره لتحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة، وإظهار قدرة الفريق البلجيكي على المنافسة في البطولة القارية ضد أحد كبار أوروبا.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تعيين الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور لإدارة المباراة، وهو حكم متمرس له خبرة واسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز والمنافسات الأوروبية الكبرى، ما يضمن سير المباراة وفق أعلى المعايير التحكيمية.