نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين العرب” يطالب قوات الدعم السريع بالافراج عن الزملاء السودانيين المُعتقلين لديها فورًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب الاتحاد العام للصحفيين العرب قوات الدعم السريع بالافراج عن الصحفيين السودانيين المعتقلين لديها والكشف مصير المفقودين في مدينة الفاشر ومعسكر أبو شوك، أثناء وبعد اندلاع المواجهات الاخيرة؛ حيث كان يوجد ما يقارب 20 صحفيًا وصحفية داخل المدينة لحظة تصاعد القتال، وطبقًا للمعلومات الواردة من الفاشر تمكّن 12 صحفيًا من النجاة والوصول إلى مدينة طويلة بسلام، في الوقت الذى تم فيه اعتقال خمسة صحفيين من بينهم الصحفي معمر ابراهيم الذى اعتقل بعد سيطرة ميليشات الدعم السريع على المدينة، ولا يزال اوضاع سبعة صحفيين مجهولة حتي الان بعد انقطاع الاتصال بهم بشكل كامل.

وأكد اتحاد الصحفيين السودانيين إنه يتابع بقلق بالغ مصير المفقودين والمعتقلين.

وطالبت الاتحاد العام للصحفيين العرب، كافة منظمات الاعلام الدولية المعنية بحرية الصحافة، إلى التحرّك العاجل لتأمين سلامة الصحفيين، والعمل على ضمان إطلاق سراح المحتجزين منهم إلى جانب المصور الصحفي ابراهيم جبريل أبكر الذي ظهر في مقطع فيديو متداول مع عدد من الأسرى لدى قوات الدعم السريع، وهو ما يمثّل انتهاكًا صارخًا ضد الصحفيين بموجب القانون الدولي الانساني ومواثيق حرية الصحافة.