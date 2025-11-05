نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شادي زلطة: لا صحة لمراجعة التقييمات من قبل 3 معلمين.. وآليات التقييم كما هي دون تغيير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن قيام ثلاثة معلمين بمراجعة تقييمات الطلاب غير صحيح تمامًا.

وأكد زلطة أن الآليات المعمول بها في عملية التقييم لم يطرأ عليها أي تغيير، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع بدقة ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة، وتدعو الجميع إلى استقاء الأخبار من المصادر الرسمية فقط.