نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رحلة عبر الزمن تخطف الأنظار" إقبال تاريخي على المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدثت نورهان عجيزة، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، عن تجربة زيارة المتحف المصري الكبير الذي افتتحته مصر يوم السبت الماضي، مشيدة به ومؤكدة أنه رحلة عبر الزمن تخطف الأنظار.

وقالت: "ما إن تطأ قدماك هذا البهو العظيم حتى تشعر بأنك تدخل قلب التاريخ نفسه.. آلاف الزوار يلتقون تحت نظرات رمسيس الثاني، ذاك الملك الذي ما زال يروي ببصمته حكاية مصر التي لا تنتهي، إنها رحلة عبر الزمن في المتحف المصري الكبير الذي يفتح أبوابه رسميًا ليستقبل زواره لأول مرة".

وأضافت عجيزة، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المتحف المصري الكبير صرح ثقافي يحدث نقلة نوعية في السياحة الثقافية بما يتضمنه من قاعات متنوعة أبهرت الزوار من المصريين والأجانب على حد سواء، لا سيما قاعة الملك توت عنخ آمون التي تضم 5 آلاف قطعة أثرية من مقتنياته الشخصية، من بينها عجلات حربية وسيوف ومقتنيات فريدة تحكي تفاصيل اكتشاف كارتر لأغلى قطعة أثرية في العالم، وهي قناع الملك توت عنخ آمون الذهبي.

وتابعت: "تفاعل واسع تشهده أروقة المتحف من التقاط الصور وقراءة تاريخ كل قطعة أثرية إلى التجول بين القاعات المختلفة، وسط حالة من الدهشة يعيشها الزوار من مختلف الأعمار والفئات والجنسيات أمام ضخامة التماثيل وروعة التصميم المعماري للمتحف، ومن المتوقع أن يجذب 10 آلاف زائر يوميًا، مما يجعله ركيزة أساسية في صياغة المشهد الثقافي العالمي".