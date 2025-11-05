نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ السيسي ورامافوزا يؤكدان دعم التعاون بين مصر وجنوب إفريقيا ومواصلة الجهود لإرساء السلام في غزة وإفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السيسي ورامافوزا يؤكدان دعم التعاون بين مصر وجنوب أفريقيا ومواصلة الجهود لإرساء السلام في غزة وأفريقيا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، تناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد تأكيدًا متبادلًا من الرئيسين على عمق العلاقات بين البلدين، وما تشهده من تطور في مختلف المجالات، مع الإعراب عن الارتياح للمسار الإيجابي الذي وصلت إليه العلاقات بين مصر وجنوب إفريقيا.

كما شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتفعيل آليات التنسيق والتشاور في المحافل الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وتجمع بريكس.

مناقشة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، حيث أعرب الرئيس رامافوزا عن تقديره لنتائج قمة شرم الشيخ للسلام، وما أفضت إليه من اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة.

وفي هذا الإطار، أكد الرئيس السيسي على ضرورة تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بكميات كافية، مع الإسراع في إعادة الإعمار.

كما أشار سيادته إلى اعتزام مصر تنظيم مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة في نهاية نوفمبر 2025، وهو ما رحب به الرئيس رامافوزا مؤكدًا رغبة جنوب إفريقيا في المشاركة الفاعلة في المؤتمر والانخراط في جهود إعادة الإعمار.

دعم عملية السلام الشاملة

واتفق الرئيسان على أهمية استثمار الزخم السياسي الراهن لتهيئة المناخ المناسب لإطلاق عملية سلام شاملة تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

تعزيز السلم والاستقرار في إفريقيا

كما تناول الاتصال سبل تعزيز السلم والأمن في القارة الأفريقية، حيث أكد الرئيسان عزمهما على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لإنهاء النزاعات في عدد من الدول الأفريقية وتسويتها بطرق سلمية ومستدامة، بما يحقق تطلعات شعوب القارة نحو التنمية والاستقرار والازدهار.