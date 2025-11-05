أحمد جودة - القاهرة - المتحدث باسم الرئاسة: اتصال السيسي ورامافوزا أكد عمق العلاقات وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين

قال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع نظيره سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، شهد تأكيدًا متبادلًا من الجانبين على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وما تشهده من تطور ملحوظ في مختلف المجالات.

وأوضح الشناوي أن الرئيسين أعربا عن ارتياحهما للمسار الإيجابي الذي وصلت إليه العلاقات بين مصر وجنوب إفريقيا، مؤكدين الحرص على مواصلة التنسيق المشترك وتعزيز أوجه التعاون بما يخدم مصالح الشعبين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين شددا خلال الاتصال على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب تفعيل آليات التشاور والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وتجمع بريكس.

وأكد الشناوي أن هذا التواصل يعكس رؤية القيادة السياسية المصرية في دعم العلاقات مع الدول الأفريقية، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بما يرسخ الشراكة الأفريقية ويعزز الاستقرار والتنمية المشتركة في القارة.