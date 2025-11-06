نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يفتتح توسعات مصنع شنايدر إليكتريك بمدينة بدر ضمن جولة لدعم القطاع الصناعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل توسعات مصنع شنايدر إليكتريك بمدينة بدر، في إطار جولته اليوم لمتابعة مشروعات القطاع الصناعي وجهود الدولة في دعم التصنيع المحلي وتعزيز الإنتاج في مختلف القطاعات، خاصة قطاعات الكهرباء والطاقة والتحكم الصناعي التي تتصدرها الشركة العالمية.

ويأتي هذا الافتتاح عقب تدشين مدبولي صباح اليوم لمصنع "المنصور لتصنيع فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية" بمدينة العاشر من رمضان، بما يعكس توجه الحكومة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية، وخلق المزيد من فرص العمل داخل المدن الصناعية الجديدة.