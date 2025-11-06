نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصحة تستعرض إنجازات الاستراتيجية الوطنية للصحة خلال عامها الأول.. وتطلق «الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية» بالمؤتمر العالمي PHDC’25 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة هذا العام جلسة خاصة لاستعراض ما تحقق خلال العام الأول من تنفيذ “الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030”، بالإضافة إلى الإطلاق الرسمي لـ "الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية”.



ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، في قاعة مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت الرعاية الكريمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك تحت شعار: “تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص”.



وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجلسة ستتضمن عرضًا تفصيليًا لنتائج الأداء والبيانات والمؤشرات الرئيسية خلال العام الأول، إلى جانب الإعلان الرسمي عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية كإحدى الركائز الفرعية المنبثقة عن الخطة الرئيسية.



وأكد أن الجلسة ستجسد رؤية مصر لبناء نظام صحي رقمي متكامل يعتمد على التكنولوجيا والتحول الذكي في تقديم الخدمات الصحية، في إطار تحقيق العدالة الصحية والتمكين الإنساني.



وتدعو وزارة الصحة والسكان السادة المشاركين والخبراء والإعلاميين إلى حضور جلسة "الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية"، ضمن فعاليات المؤتمر.