نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا فى تعميق صناعة السيارات ونسعى لجعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في افتتاح مصنع المنصور لتصنيع فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في ملف صناعة السيارات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف دفع الصناعة الوطنية وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح مدبولي أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على تشجيع الشركات الوطنية والعالمية العملاقة للاستثمار في صناعة السيارات ووسائل النقل، لتغطية احتياجات السوق المحلي وزيادة التصدير وجذب العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن ثمار هذه الجهود بدأت تظهر بوضوح من خلال افتتاح مصانع جديدة وتوسع الشركات القائمة.

البنية الأساسية حافز لجذب الاستثمارات

شدّد رئيس الوزراء على أن الدولة وفّرت بنية أساسية قوية تمثل أساسًا لأي صناعة، وهو ما شجّع الشركات العالمية والوطنية على إنشاء وتوسيع مصانعها داخل مصر، بفضل التيسيرات المتخذة لتحفيز الاستثمار وتسهيل الإجراءات.

وأشار إلى أن قطاع السيارات أصبح من أولويات الدولة، حيث يتم افتتاح مصانع لإنتاج السيارات، والأتوبيسات، وعربات القطارات ومترو الأنفاق، بعدما كانت تُستورد بالكامل من الخارج.

تعميق المكون المحلي وتوطين سلاسل القيمة

أوضح مدبولي أن صناعة السيارات تقوم على سلاسل قيمة كاملة تشمل مصانع مغذية وخطوط إنتاج لقطع الغيار، مشيرًا إلى افتتاح عدد من المصانع المهمة مثل مصانع الضفائر الكهربائية والمكونات الأساسية، واليوم مصنع الفلاتر، الذي سيسهم في تغطية احتياجات السوق ثم التصدير.

وأكد أن هذه الجهود تمنح شركات السيارات العالمية ثقة أكبر للاستثمار في مصر بعد توافر الصناعات المغذية محليًا.

مصانع جديدة وطموحات أكبر

ولفت رئيس الوزراء إلى وضع حجر الأساس قبل أيام لمصنع سيارات جديد بمدينة أكتوبر بتكلفة 150 مليون دولار بطاقة إنتاجية 50 ألف سيارة ترتفع إلى 100 ألف سيارة سنويًا، معتبرًا المشروع نقلة نوعية حقيقية في صناعة السيارات في مصر.

وقال مدبولي إن الحكومة ستتابع "خطوة بخطوة" هذا الحلم الكبير لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي لصناعة السيارات.