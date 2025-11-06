نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يُطلق قافلة «زاد العزة» الـ 67 حاملة نحو 9 آلاف طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلق الهلال الأحمر المصري صباح اليوم قافلته رقم (67) ضمن مبادرة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، والتي تضم عددًا كبيرًا من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية العاجلة المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني، ودور الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى القطاع.

تحمل القافلة الجديدة نحو 9 آلاف طن من المساعدات الإنسانية، تشمل ما يقرب من 5600 طن من السلال الغذائية والدقيق، وأكثر من 2100 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية، إضافة إلى أكثر من ألف طن من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية داخل القطاع.

ويأتي إطلاق هذه القافلة استمرارًا للدعم المصري الإنساني والإغاثي المتواصل لأهالي غزة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود لتخفيف معاناة المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

يُذكر أن مبادرة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» انطلقت في 27 يوليو الماضي، وقد حملت منذ ذلك الحين آلاف الأطنان من المساعدات، شملت الإمدادات الغذائية، والدقيق، وألبان الأطفال، والمستلزمات الطبية، والأدوية العلاجية، ومستلزمات العناية الشخصية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود بصفة مستمرة منذ بدء الأزمة، حيث لم يُغلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، مواصلًا عمله في المراكز اللوجستية المختلفة لضمان دخول المساعدات بشكل متواصل، والتي تجاوزت حتى الآن نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية، بجهود 35 ألف متطوع يعملون ضمن فرق الهلال الأحمر في مختلف المحافظات.



