عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع شراكة استثمارية مصرية–قطرية لتنمية منطقة علم الروم بمطروح

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، توقيع شراكة استثمارية بين الحكومة المصرية والجانب القطري لتنمية منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، في إطار خطط الدولة لتعزيز المشروعات الساحلية وزيادة الجذب الاستثماري على البحر المتوسط.

مشروعات خدمية وسياحية وتنموية

تهدف الشراكة إلى تنفيذ مجموعة من المشروعات الخدمية والسياحية والتنموية التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز فرص الاستثمار في المنطقة، بما يدعم خطط التنمية المحلية ويواكب توجه الدولة نحو تطوير المدن والمناطق الساحلية.

توسيع التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتوسيع التعاون الاقتصادي المصري–القطري، وفتح مجالات جديدة للاستثمار المشترك، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة والقطاعات المرتبطة بالمشروعات السياحية والتنموية.