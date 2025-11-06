نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء: توجيهات قيادتي مصر وقطر أسست لانطلاق مشروع علم الروم العملاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع علم الروم العملاق لم يكن ليظهر إلى النور لولا توجيهات قيادتي مصر وقطر، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة والاتفاق مع الشيخ تميم بن حمد على ضخ استثمارات قطرية في مصر كانا البوابة الحقيقية لانطلاق المشروع.

وجاءت تصريحات مدبولي خلال مراسم توقيع الشراكة الاستثمارية المصرية–القطرية لتنمية منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، حيث أوضح أن المشروع يعكس حرص البلدين على دعم التنمية الشاملة وتعزيز التعاون الاقتصادي في ملفات حيوية.

مشروع يدعم التنمية الساحلية والشراكة الاقتصادية

وأضاف رئيس الوزراء أن مشروع علم الروم يمثل دفعة قوية لجهود تطوير الساحل الشمالي، لافتًا إلى أنه تجسيد للعلاقات المتميزة بين مصر وقطر في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، كما يعزز من قدرة المنطقة على جذب استثمارات ضخمة وخلق فرص عمل جديدة.