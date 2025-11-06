نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يشهد انطلاقة كبيرة بعد الإصلاحات.. وأولويات جديدة للنمو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يشهد انطلاقة كبيرة بعد عملية الإصلاح الشاملة التي مرت بها الدولة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الحكومة تُقدِّر صمود المواطن المصري وتحمله لجميع إجراءات الإصلاح التي كانت ضرورية لتصحيح المسار الاقتصادي.

وأضاف مدبولي، خلال مراسم توقيع الشراكة الاستثمارية المصرية–القطرية لتنمية منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، أن برنامج الإصلاح هيأ الدولة لمرحلة اقتصادية جديدة تعتمد على مسارات نمو واضحة ومرتكزات قوية.

أولويات الاقتصاد الوطني للمرحلة المقبلة

أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تركز في خططها التنموية على أربعة قطاعات رئيسية تُعد محركات أساسية للنمو الاقتصادي:

الصناعة

الزراعة

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

السياحة

وأشار إلى أن هذه القطاعات تمثل الدعامة الأساسية لخلق فرص عمل جديدة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.