عاجل- رئيس الوزراء: الصناعة والتكنولوجيا والزراعة تقود نمو الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الصناعة يشهد حاليًا افتتاحات متتالية لمصانع جديدة، بما يجعله في مقدمة القطاعات القائدة للنمو الاقتصادي، إلى جانب التصدير الذي يمثل محركًا رئيسيًا للنمو جنبًا إلى جنب مع القطاعات الأخرى.

التوسع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي

وخلال مراسم توقيع الشراكة الاستثمارية المصرية–القطرية لتنمية منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، أوضح مدبولي أن المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها، وعلى رأسها مشروع مستقبل الدلتا الجديدة ومشروعات الإصلاح الزراعي لإضافة ملايين الأفدنة، سيكون لها أثر إيجابي واضح خلال السنوات القليلة المقبلة، وستسهم بقوة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

الاتصالات والتكنولوجيا.. قاطرة للتنمية وفرص العمل

وأضاف رئيس الوزراء أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل قاطرة تنمية حقيقية للشباب الواعد، مشيرًا إلى أن صناعة التعهيد في مصر تتقدم على العديد من الدول المنافسة.

وأعلن أن يوم الأحد المقبل سيشهد توقيع 50 مشروعًا جديدًا مع 50 شركة كبرى للتوسع في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح مدبولي أن هذه القطاعات مجتمعة الصناعة، الزراعة، التكنولوجيا هي محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.