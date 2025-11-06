نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليون تشهد حضورا مصريا متميزا في المؤتمر الدولي «صحة واحدة مستدامة للجميع» بدعوة من الوكالة الفرنسية للتنمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الدكتور أحمد طه: «جهار» تقود التحول نحو نظام صحي صديق للبيئة… والاستدامة أصبحت معيارًا للجودة في مصر

مصر تعرض تجربتها الرائدة في دمج مفاهيم الاستدامة البيئية ضمن معايير جودة الرعاية الصحية

شارك الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، في المؤتمر الدولي السنوي «صحة واحدة مستدامة للجميع» (One Sustainable Health for All)، الذي استضافته مدينة ليون الفرنسية في الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2025، بمشاركة نخبة من القيادات الصحية العالمية وممثلي الهيئات الدولية والمنظمات الأممية وصناع القرار في مجالات الصحة العامة والبيئة والتنمية المستدامة.

وخلال الجلسة النقاشية التي جاءت تحت عنوان «في ظل الاحتباس الحراري العالمي: أثر التلوث على صحة الإنسان في زمن التغير المناخي» (Climate-Health Collision: Pollution’s Role in a Warming World)، قدم رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية رؤية مصرية متكاملة حول الترابط الوثيق بين الصحة والبيئة والمناخ، مستعرضًا الدور الريادي الذي تقوم به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في هذا الملف الحيوي من خلال دمج مبادئ الاستدامة البيئية ضمن منظومة جودة الرعاية الصحية، وإطلاق معايير المنشآت الصحية الخضراء (Green Healthcare Facilities Standards) التي تُعد من أوائل المعايير في المنطقة المتوافقة مع توجهات منظمة الصحة العالمية واتفاق باريس للمناخ.

وأكد الدكتور أحمد طه أن جهود «جهار» لا تقتصر على اعتماد المنشآت الصحية فحسب، بل تمتد لتقود التحول نحو أنظمة صحية أكثر مرونة واستدامة قادرة على مواجهة المخاطر المناخية والبيئية، عبر تأهيل الكوادر الصحية وتطوير السياسات الوطنية للجودة والاستدامة، وتعزيز جاهزية النظام الصحي المصري لمجابهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ، وذلك في إطار «رؤية مصر 2030» وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل مصر نموذجًا رائدًا في تطبيق مفهوم «الصحة الواحدة» إقليميًا.

وعلى هامش المؤتمر، عقد رئيس الهيئة عدة لقاءات ثنائية رفيعة المستوى، شملت اجتماعه مع الدكتور بنوِت مريبيل، رئيس الهيئة الفرنسية للصحة الواحدة المستدامة للجميع التابعة لمعهد باستير الفرنسي، حيث تم بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة المخاطر المناخية وتأثيرها على صحة الإنسان والبيئة.

كما التقى الدكتور أحمد طه بالدكتورة أنياس سوكات، مديرة القطاع الصحي والأمان الاجتماعي بالوكالة الفرنسية للتنمية، لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الوكالة و«جهار» في مشروعات الجودة الصحية والتحول نحو المنشآت الخضراء، ودفع المشروعات المشتركة نحو مزيد من التكامل والتأثير في دعم أهداف التنمية المستدامة.

وفي إطار التعاون الدولي في مجالات التعليم والتدريب الصحي، قام رئيس الهيئة بزيارة أكاديمية منظمة الصحة العالمية بمدينة ليون، حيث اطّلع على قدراتها المؤسسية المتميزة، وبحث مع مسؤوليها سبل تفعيل التعاون مع «جهار» للاستفادة من برامجها التدريبية المتخصصة في جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى والاستدامة البيئية، بما يسهم في تطوير الكوادر الصحية المصرية وتعزيز تنافسية المنظومة الصحية المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتجسد مشاركة رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في هذا المحفل الدولي الكبير حضور مصر الفاعل في الساحة الصحية العالمية، وتؤكد الدور المتنامي لـ«جهار» كأحد أهم الأذرع الوطنية في قيادة التحول نحو نظام صحي أكثر قدرة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية، قائم على معايير جودة متطورة واستدامة شاملة، بما يعزز رفاه المواطن ويحمي كوكب الأرض للأجيال القادمة.