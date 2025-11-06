نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحة” تدعو لاعتماد نمط حياة صحي وغذاء متوازن بفعاليات المؤتمر العالمي للسكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يناقش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية ضمن أجندة فعالياته "النظام الغذائي ونمط الحياة الصحي.. الاستثمار في الوقاية من أمراض العصر"، في جلسة تؤكد على أهمية الوقاية كأساس لتعزيز الصحة العامة وتحقيق التنمية البشرية المستدامة.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، في قاعة مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت الرعاية الكريمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك تحت شعار "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص".

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجلسة تتناول سبل تعزيز الأنماط الغذائية الصحية ميسورة التكلفة في مصر، ودور التغذية المتوازنة والنشاط البدني في الوقاية من الأمراض المزمنة، خاصة أمراض القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي.

وأضاف أن مناقشات الجلسة تهدف إلى ترسيخ مفهوم الوقاية كاستثمار وطني طويل المدى، يسهم في تقليل أعباء الأمراض وتحسين جودة الحياة.

وتدعو وزارة الصحة والسكان السادة المشاركين والخبراء والإعلاميين إلى حضور الجلسة لمناقشة السياسات والبرامج التي تعزز نمط الحياة الصحي في المجتمع المصري، وبحث سبل إدماجها ضمن خطط التنمية البشرية الوطنية.