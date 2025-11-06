نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برئاسة وزير الري.. القاهرة تختتم اجتماعات مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي بإقرار استراتيجية 2030 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعات مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي (AWF) في دورته الخامسة والعشرين، وذلك خلال يومي 5 و6 نوفمبر 2025، بمشاركة ممثلي البنك الإفريقي للتنمية وشركاء التنمية وعدد من أعضاء المجلس من مختلف الدول الإفريقية.





وخلال كلمته، وجّه الدكتور سويلم خالص التحية لأعضاء المرفق على مشاركاتهم الفعّالة ومداخلاتهم القيّمة التي أثرت المناقشات، كما أعرب عن تقديره للبنك الإفريقي للتنمية برئاسة الدكتور سيدي ولد طه، وللسيد متشيرا يوهانس المدير التنفيذي للمرفق وفريق العمل، على جهودهم الدؤوبة واحترافيتهم العالية.





وأكد وزير الري أن الاجتماعات شهدت نجاحًا كبيرًا تمثل في إقرار استراتيجية مرفق المياه الإفريقي للفترة من 2026 إلى 2030، إلى جانب اعتماد خطة العمل والميزانية لعام 2026، بما يرسخ مسارًا واضحًا للمرحلة المقبلة في دعم قطاع المياه والصرف الصحي بالقارة الإفريقية.





وأشار إلى أن المناقشات عكست الرؤية الإفريقية المشتركة لمستقبل قطاعي المياه والصرف الصحي، والتي ترتكز على الشراكة والابتكار والاستثمار المستدام، مؤكدًا أهمية إدماج جميع التوصيات والملاحظات القيّمة التي قدمها أعضاء المجلس في تنفيذ أنشطة المرفق المستقبلية، بما يعزز من كفاءته وشفافيته وأثره الإيجابي في القارة.





وأضاف سويلم أن اللقاء القادم لاجتماع المانحين سيكون خطوة مهمة نحو تأمين التمويل المستدام لأجندة المياه والصرف الصحي في إفريقيا، بما يتماشى مع تطلعات الشعوب الإفريقية وأهداف أجندة إفريقيا 2063.





ومن المقرر أن يزور المشاركون في الاجتماعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر بمحافظة القليوبية، والتي تُعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم، وذلك بالتنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.