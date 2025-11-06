نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر يُطلق قافلة زاد العزة الـ 67 حاملة نحو 9 آلاف طن مساعدات إنسانية إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الـ 67، والتي تحمل عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.



حملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 67، نحو 9 آلاف طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، والتي تضمنت نحو 5600 طن سلال غذائية ودقيق، وما يزيد عن 2100 طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، وأكثر من ألف طن مواد بترولية، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.



ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.

وقد أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح أمس، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»الـ 66، والتي تحمل عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

4،400 طن تقريبًا في يومها الـ 66

وحملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 66، أطنان من المساعدات الإنسانية العاجلة، والتي تضمنت أكثر من أكثر من 250 ألف سلة غذائية، وأكثر من ألف طن دقيق، وما يزيد عن 2200 طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، ونحو 1200 طن مواد بترولية، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.

7،800 طن تقريبًا في يومها الـ 65

كما أطلق الهلال الأحمر المصري، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»الـ 65، والتي تحمل عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.



وحملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 65، نحو 8 آلاف طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، والتي تضمنت أكثر من 4600 طن سلال غذائية ودقيق، وأكثر من ألفي طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، ونحو 1200 طن مواد بترولية، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.



قافلة زاد العزة من مصر لـ غزة

