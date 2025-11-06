نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحصين 83 ألفًا و700 رأس ماشية ضمن الحملة القومية الثالثة للحفاظ على الثروة الحيوانية بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة استمرار جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ الحملات القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية إلى جانب تكثيف برامج التوعية والإرشاد وتسيير القوافل البيطرية المجانية بمختلف القرى دعمًا للمربين وحفاظًا على الثروة الحيوانية داخل نطاق المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين مع تقديم الدعم الفني والبيطري للمزارعين والمربين في جميع مراكز ومدن الجيزة.

وأضاف المهندس عادل النجار أن التقرير الوارد من مديرية الطب البيطري أوضح أنه خلال عشرة أيام، تم تحصين 83 ألفًا و700 رأس ماشية ضد أمراضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع وذلك ضمن أعمال الحملة القومية الثالثة لتحصين الثروة الحيوانية.

ووجه المحافظ الشكر لفرق الأطباء والعاملين المشاركين في الحملة على جهودهم الميدانية مشددًا على استمرار أعمال التحصين والمتابعة الدورية في القرى والنجوع لضمان الوصول إلى جميع المربين، حفاظًا على سلامة الثروة الحيوانية وتنمية قطاع الإنتاج الحيواني بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة أنه يتم المرور الدوري على أسواق الماشية بمختلف مراكز المحافظة لمتابعة الحالة الصحية للحيوانات لدى المربين والاطمئنان على سير أعمال التحصين داخل الأسواق، بما يضمن تحقيق أعلى نسب التغطية والتحصين الكامل للحيوانات، حفاظًا على الثروة الحيوانية ومنع انتشار الأمراض الوبائية.

IMG-20251106-WA0011

IMG-20251106-WA0013

IMG-20251106-WA0012