وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح فعاليات المعرض العربي للأسر المنتجة بالدوحة

أحمد جودة - القاهرة - على هامش الحدث العربي رفيع المستوى حول الأشخاص ذوي الإعاقة وريادة الأعمال والابتكار

افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، فعاليات المعرض العربي للأسر المنتجة، المقام على هامش الحدث العربي رفيع المستوى حول "الأشخاص ذوي الإعاقة وريادة الأعمال والابتكار" بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتفقدت الوزيرة، برفقة عدد من وزراء الشؤون الاجتماعية بالدول العربية، أروقة المعرض الذي يضم مجموعة متنوعة من المنتجات التي أبدعها الأشخاص ذوو الإعاقة، وتشمل الإكسسوارات والمشغولات اليدوية، والمنتجات الفضية، والخوص، والملابس التراثية، والخزف، وغيرها من الحرف اليدوية التي تعكس مهارات المشاركين وإبداعاتهم.

ويشهد المعرض مشاركة 25 عارضًا من 13 دولة عربية هي: مصر، الأردن، البحرين، سلطنة عمان، السودان، فلسطين، قطر، الكويت، السعودية، موريتانيا، المغرب، تونس، الجزائر، والعراق.

وتشارك مصر بعارضين أحدهما ضمن المعرض العربي للأسر المنتجة، والآخر ضمن مبادرة "العيش باستقلالية" من خلال تطبيق مبتكر يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية التعرف على محتوى المعروضات عبر الوصف الصوتي لما يُعرض على الشاشة.

ويأتي افتتاح المعرض بالتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لمبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

وشهد الافتتاح حضور كل من:

السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر،

والأستاذ محمد بن صالح العلوي، وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين ورئيس الدورة (44) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب،

والدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية،

والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية،

والأستاذة وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية،

والأستاذ محمد حسن العبيدلي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي،

والوزير المفوض طارق النابلسي، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية.



