نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة والآثار يعقد سلسلة لقاءات مهنية مع مسئولي عدد من شركات الطيران العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار عددًا من اللقاءات المهنية خلال مشاركته الحالية في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM London 2025) بالعاصمة البريطانية لندن، والتي استهلها بلقاءات مع مسئولي عدد من كبرى شركات الطيران العالمية، حيث التقي Steve Heapy الرئيس التنفيذي لشركة Jet2، وGarry Wilson الرئيس التنفيذي لشركة easyJet Holidays، والوفود المرافقة لهما.

وخلال هذه اللقاءات، تم بحث سبل تعزيز التعاون لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من مختلف الأسواق التي تعمل بها هذه الشركات، إلى جانب مناقشة الخطط الحالية والمستقبلية لرفع معدلات السفر إلى مصر، وآليات تنفيذ حملات ترويجية مشتركة خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض الوزير مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال موسم الصيف الماضي، مشيرًا إلى التنوع الكبير في المنتج السياحي المصري وما يتيحه من تجارب متفردة تلائم مختلف الشرائح والأسواق، مؤكدًا أن استراتيجية الوزارة تركز على إبراز هذا التنوع تحت شعار "مصر.. تنوّع لا يُضاهى."

كما أشار السيد الوزير إلى المخطط الاستراتيجي الجاري العمل عليه لتطوير المنطقة الممتدة بين مطار سفنكس ودهشور، موضحًا أن هذه المنطقة تمتلك فرصًا واعدة للتنمية العمرانية والسياحية من شأنها تعزيز الطاقة الاستيعابية للمقصد السياحي غرب القاهرة.

وتطرق كذلك إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير الذي شهد مشاركة واسعة لما يقارب 80 وفدًا دوليًا من مختلف دول العالم، من بينهم 39 ملكًا ورئيس دولة وحكومة، مؤكدًا على أن المتحف سيمثل محركًا رئيسيًا لزيادة الحركة السياحية إلى مصر، وبخاصة إلى القاهرة، لما سيضيفه من قيمة ثقافية وتجربة زيارة عالمية المستوى.

وخلال اللقاء، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة easyJet Holidays أن الشركة تعمل حاليًا على زيادة السعة التشغيلية لرحلاتها من المملكة المتحدة إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، لافتًا إلى دراسة إمكانية تشغيل رحلات مباشرة من إيطاليا إلى منطقة الساحل الشمالي خلال المرحلة المقبلة، في ظل تنامي الطلب على المقاصد السياحية المصرية.

في ذات السياق، تم مع شركة Jet2 مناقشة أطر التعاون المتاحة مع مصر والاطلاع على آخر المستجدات بشأن المنافذ الجوية في مصر وتطورها.

حضر اللقاء المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد محسن مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، والأستاذة سيلفانا سعيد مسئول السوق الإنجليزي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

