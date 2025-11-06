نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمل الحناوي: غارات جيش الاحتلال على جنوب لبنان استهدفت طير دبا وعيتا الجبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الإعلامية أمل الحناوي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات على أهداف عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان، واستهدفت الغارات بلدات طير دبا قرب صور وعيتا الجبل في جنوب لبنان.

وأضافت «الحناوي»، خلال تقديمها برنامج «مع أمل الحناوي عن قرب »، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن جيش الاحتلال وجه إنذارا جديدا إلى سكان بلدة زوطر الشرقية بالإخلاء الفوري.

وتابعت: "وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق استشهاد شخص وإصابة 8 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على بلدة طورا بقضاء صور جنوبي لبنان".

وواصلت، أن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "كابينت" سيعقد اجتماعا مساء اليوم، وأوضحت أن الاجتماع يأتي على خلفية ما وصف بإعادة حزب الله بناء قدراته في جنوب لبنان.