نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سنجاب: زوطر هي البلدة الرابعة التي تتعرض لتهديد مباشر في جنوب لبنان من جيش الاحتلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر تحذيرا جديدا لسكان بلدة زوطر في قضاء النبطية جنوبي لبنان، وطالب بمغادرة محيط مبنى إلى مسافة 500 متر.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي مقدمة برنامج «مع أمل الحناوي عن قرب »، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»: "وهذا يعد التهديد الرابع أو البلدة الرابعة التي تتعرض إلى تهديد من جيش الاحتلال الإسرائيلي وتحذير لسكانها بالمغادرة فورا".

وتابع: "حتى الآن، لم ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تهديده في بلدة زوطر، لكنه نفذ التهديدات في المناطق الثلاث السابقة بطير دبا في صور، وطيبة في مرجعيون وبلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط للجنوب لبنان، وتحديدا قضاء بنت جبيل".

وأردف: "هذه الغارات كانت عنيفة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، وحتى الآن لم يصدر أي بيان من وزارة الصحة اللبنانية بشأن المصابين جراء هذه الاستهدافات".

وواصل: "ربما تؤدي هذه الغارات إلى المزيد من التصعيد في لبنان، وبخاصة أنها جاءت بعد بيان لحزب الله في وقت سابق اليوم، قال فيه إنه لا يؤيد المفاوضات المباشرة مع إسرائيل فيما يتعلق بأي تفاهمات، وقال إن المرجعية الأساسية هي اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر من العام الماضي، وقال حزب الله إن جيش الاحتلال لم يلتزم بأي من بنوده، وبالتالي لا مجال لأي مفاوضات جديدة أو مكاسب جديدة أو ابتزاز للدولة اللبنانية وفقا لما وصفه الحزب".