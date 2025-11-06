نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سلمان: مصر تسعى لتنسيق جهود الإعمار في غزة بمشاركة المانحين والمقاولين الدوليين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور محمد سلمان، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر حريصة على تنفيذ الخطط المتعلقة بقطاع غزة، مؤكدًا أن السياسة المصرية تعتمد على آليات محددة لتحقيق ذلك، ومن بين هذه الآليات، مناشدة الأطراف المجتمعية، سواء من دول أو منظمات، للمساهمة الفعلية في جهود الإعمار.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي مقدمة برنامج «مع أمل الحناوي عن قرب »، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية» أن مصر تسعى أيضًا للتعاون مع المانحين والمقاولين الذين يمكن أن يلعبوا دورًا محوريًا في عمليات البناء في القطاع، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة أكدت أن نحو 90% من البنية التحتية في غزة تضررت خلال الأحداث الأخيرة، وأن تكلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى نحو 70 مليار دولار.

وأكد الدكتور سلمان أن مصر حريصة على جمع جميع الأطراف الدولية والمجتمعية ووضع جداول زمنية وترتيبات واضحة لإعادة الإعمار، مع تحديد أولويات واضحة تشمل البنية التحتية الأساسية.